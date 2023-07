Depois de ter pedido Vanessa Fernandes em namoro no final da semana passada, a relação de Wilson Teixeira chegou ao fim. Uma história que foi comentada no 'TVI Extra' na noite de segunda-feira, dia 24 de julho, com o ex-concorrente do 'Big Brother' a quebrar o silêncio sobre a separação.

"Aquilo que gostava imenso era que a Vanessa conseguisse ser feliz, mas para ela ser feliz primeiro tem que aprender a gostar dela própria e cuidar da sua saúde mental. Estamos a falar de um flagelo que atinge milhares de pessoas", começou por dizer Wilson, tendo partilhado detalhes mais pessoais da vida e do estado de "saúde mental" de Vanessa que, diz, passou por "uma depressão profunda" .

"Aquilo que desejo é que ela se cure e queira se curar", acrescentou ainda, tendo terminado as suas declarações com uma frase forte. "Para mim a Vanessa morreu hoje".

Após as palavras de Wilson, Bruno de Carvalho admitiu que "não faria as coisas assim", referindo-se à exposição. Por sua vez, Helena Isabel Patrício concordou que não faria as coisas da mesma maneira e afirmou que "não precisamos de saber que Vanessa está a passar por uma depressão porque é algo muito dela". Também Weza da Silva discordou completamente com a atitude de Wilson.

