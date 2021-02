Wilson Teixeira usou a sua conta oficial de Instagram para revelar aos fãs que foi convidado a entrar no 'Big Brother - Duplo Impacto', mas recusou pelo facto de a produção não lhe ter dado as condições que deseja.

"A produção diz que eu não tenho muitos seguidores no Instagram (em comparação com outras pessoas) e que, por isso, não me podem dar as condições que pedi. Como não dão, eu não posso entrar", começa por referir o treinador de futebol, que na esperança de que "as suas condições" sejam revistas resolveu pedir aos fãs que o ajudem a aumentar o número de seguidores na sua conta de Instagram.

"Se gostavas de me ver entrar, ajuda-me a conseguir chegar a um número de seguidores que seja condizente com toda a minha história e com o número de pessoas que gostavam de me ver. Se quiseres que eu entre, tu podes ajudar e fazer com que isso aconteça", apela o antigo concorrente da 'Casa dos Segredos'.

"Partilhem esta foto nas vossas InstaStories e identifiquem-me. Tenho 90 mil seguidores no Facebook, se cada um de vocês fizer com que cinco pessoas me sigam, já é muito muito bom! Os Lá Família não podem vencer", termina.

Ao que tudo indica, Wilson Teixeira refere-se ao cachet pago pela produção quando fala no facto de não lhe terem sido dadas as condições que pede. Nesta edição do reality show da TVI o facto de os concorrentes serem pagos a peso de ouro tem sido muito comentado fora do jogo.

