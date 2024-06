Antes do arranque do Euro 2024, que começa no dia 14 de junho, o príncipe William encontrou-se com a seleção inglesa.

Esta segunda-feira, dia 10 de junho, o príncipe de Gales reuniu-se com os futebolistas no St. George's Park, em Burton upon Trent, e desejou boa sorte à equipa.

Além disso, relata a People, acabou por partilhar com os jogadores um conselho do filho mais novo, o pequeno Louis, de seis anos.

"O melhor conselho que recebi foi comerem o dobro do que normalmente comeriam", disse o príncipe à equipa. "Agora estou a ver-vos a correr por aí com barrigas enormes", acrescentou, na brincadeira.

De recordar que William e a mulher, Kate Middleton, são pais do príncipe Louis, da princesa Charlotte, de 9 anos, e do príncipe George, de 10.

O príncipe também visitou jovens jogadores de futebol. Veja algumas imagens na galeria.