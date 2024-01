No seu novo livro, 'Charles III: The Inside Story', o autor Robert Hardman escreveu sobre os momentos que aconteceram à porta fechada durante as cerimónias fúnebres da rainha Isabel II e revelou um gesto simpático que William e Kate tiveram com Harry e Meghan.

Recordando o dia em que o caixão da falecida rainha chegou ao Palácio de Buckingham, o autor revelou como a família se reuniu para um jantar 'informal' e como os príncipes William e Kate ofereceram, mais tarde, a sua escolta policial aos duques de Sussex.

"No interior do palácio, todos os membros da família real estiveram presentes para receber pela última vez a rainha na sede real, seguida de um jantar informal", começa por escrever.

"Depois, o príncipe e a princesa de Gales sugeriram que o duque e a duquesa de Sussex juntassem o seu carro à escolta policial para a viagem de regresso a Windsor, uma vez que todos iam pelo mesmo caminho", concluiu.

