O príncipe William é o número um na linha de sucessão ao trono britânico mas há, aparentemente, algumas coisas que precisará de corrigir antes de assumir a função para a qual nasceu.

Robert Jobson, um jornalista especialista em assuntos relacionados com a realeza britânica, divulgou que lhe foi dito por assessores do príncipe que William tem alguma tendência para gritar, devido ao facto de ter "pavio curto" e pouca paciência.

No que diz respeito ao relacionamento com Kate Middleton, e numa altura em que os dois estão perto de completar 13 anos de casamento, Robert contou: "Ambos têm mudanças de humor muito repentinas, assim como tinha a princesa Diana. Ela conseguia ser a nossa melhor amiga num minuto e, no minuto seguinte, a nossa pior inimiga".

"É justo dizer que eles dão o melhor de ambos quando o desacordo resulta em vozes elevadas. No entanto, eles conhecem-se tão bem que, normalmente, tudo passa rapidamente - e ela é, de forma geral, uma grande influência para que ele se acalme", completou o especialista, segundo a informação que recolheu.

Ainda de acordo com o texto, publicado no jornal Mirror, Kate e William têm um "relacionamento sólido", sem ciúmes e sem grandes atritos. "Eles estão felizes pelo sucesso um do outro", rematou Robert Jobson.

