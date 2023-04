Já foi revelado o papel que o príncipe William irá desempenhar na cerimónia de coroação do pai, Carlos III, marcada para a próxima semana na Abadia de Westminster, a 6 de maio.

Conforme destaca a imprensa internacional, o príncipe de Gales seguirá os passos do avô, o falecido Filipe, duque de Edimburgo, e ir-se-á ajoelhar perante o monarca, prestando-lhe uma homenagem e fazendo o seguinte voto: "Eu, William, príncipe de Gales, prometo-lhe a minha lealdade, fé e verdade, como seu vassalo na vida e no corpo. Assim Deus me ajude".

O herdeiro ao trono britânico será o único membro da família real britânica a fazer a 'homenagem de sangue real' como é conhecido o juramento, após o arcebispo prestar a sua própria homenagem em nome da Igreja Anglicana.

Desta forma, a cerimónia pretende adaptar-se aos novos tempos, apresentando diversos aspetos de modernidade, mas sem perder as principais tradições.

