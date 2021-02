Esta semana foi revelado que o príncipe Harry e Meghan Markle tinham dado uma entrevista à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, sendo esta a primeira vez que estes falaram publicamente após se afastarem da realeza britânica.

Segundo uma fonte do Page Six, quem está "preocupado" com o conteúdo da conversa é o irmão, o príncipe William.

Uma fonte revelou à publicação que a notícia despertou memórias menos boas em William, neste caso referentes à polémica entrevista que a princesa Diana deu à CBS em 1995, onde confirmou que Camilla era amante do príncipe Carlos.

A conversa será transmitida no dia 7 de março e terá durado cerca de 90 minutos.

