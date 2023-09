Kate é presidente de honra da Rugby Football Union e da Rugby Football League em Inglaterra desde 2022 – uma função que anteriormente pertencia ao príncipe Harry. Já o marido, o príncipe William, tem o mesmo cargo na Welsh Rugby Union, enquanto a princesa Ana é presidente honorária da Scottish Rugby Union.

Desta forma, não é de estranhar que a princesa de Gales tenha estado em França, no Stade Vélodrome, em Marselha, para apoiar a equipa inglesa no jogo frente à Argentina, uma partida do campeonato do mundo.

Antes da competição, os príncipes de Gales e a princesa Ana estiveram no podcast 'The Good, The Bad & The Rugby', de Mike Tindall - genro da irmã de Carlos III - para falarem da sua paixão pelo desporto.

Durante a conversa, William e Kate acabaram por falar descontraidamente sobre a sua natureza competitiva. "Eu não sei de onde é que isto veio", começou por dizer Kate. "Acho que nunca conseguimos terminar uma partida de ténis. Torna-se um desafio mental entre nós os dois", acrescentou a princesa, com o marido a confirmar que a dupla se tenta "enlouquecer" mutuamente para alcançar a vitória.