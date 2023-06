O príncipe William e a princesa Kate Middleton foram vistos na Jordânia esta quarta-feira, 31 de maio.

Segundo a revista Hello!, os príncipes de Gales terão viajado até ao país por causa do casamento do príncipe Hussein, filho da rainha Rania, e de Rajwa Al Saif.

A sua presença não foi confirmada de forma oficial, pelo que se William e Kate surgirem na cerimónia será uma surpresa para os admiradores.

A publicação destaca a presença de mais personalidades na realeza na Jordância, como é o caso da rainha Maxima dos Países Baixos e da filha, a princesa Catharina.

À lista junta-se ainda a princesa Hisakoa e o príncipe Tsuguko do Japão, bem como o príncipe Fredrik e a princesa Mary da Dinamarca.

Vale notar que o príncipe Hussein e Rajwa Al Saif vão dar o nó numa cerimónia islâmica nos jardins do Palácio Zahran que acontecerá esta quinta-feira, 1 de junho. Cerca de 140 pessoas irão estar presentes no evento.

Após o enlace, o casal irá deslocar-se até ao Palácio Al Husseiniya onde decorrerá o copo d'água. Lá estarão à sua espera 1700 convidados.

Leia Também: Há uma coisa que incomoda William em relação à popularidade de Kate