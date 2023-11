A propósito do fim de semana do Dia do Armistício.

Este sábado, 11 de novembro, celebra-se o Dia do Armistício, que tem como objetivo homenagear todos os militares que perderam a vida na Primeira Guerra Mundial. A propósito da data, de grande relevância para a família real britânica, William e Kate decidiram fazer uma alteração nos respetivos perfis das redes sociais. Conforme destaca a revista Hello!, os príncipes de Gales alteraram a sua imagem de perfil no X (antigo Twitter) e painel de fundo, optando por fotografias referentes à data.

© Reprodução - X Também o rei Carlos III e a rainha Camilla fizeram o mesmo, conforme poderá ver.

© Reprodução - X Leia Também: Princesa Kate Middleton tem usado mais calças ultimamente. Porquê? Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram