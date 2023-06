No ano passado, o príncipe William e Kate Middleton decidiram mudar-se para a Adelaide Cottage de maneira a que os filhos tivessem uma rotina mais livre e de contacto com a natureza. Contudo, e apesar de adorarem o 'campo', há algo que tem incomodado os príncipes de Gales: o facto da casa ser demasiado pequena para eles e para os três filhos, os príncipes George, Charlotte e Louis.

A certa altura, William e Kate pensaram que a sua sorte poderia mudar quando o rei Carlos III pediu ao irmão, o príncipe de André, que abandonasse a Royal Lodge, mansão avaliada em mais de 30 milhões de euros. Contudo, este recusou-se a aceitar as exigências do monarca, alegando que estabeleceu um contrato com a mãe em vida, a rainha Isabel II.

Tendo isto em conta, William e Kate, segundo a OK!, já aceitaram que tão cedo não mudarão de casa.

"O palácio queria que o André saísse da Royal Lodge para que a propriedade pudesse ser renovada e receber novos moradores", disse uma fonte. "O príncipe e a princesa de Gales estão desesperados por uma propriedade maior para a família em Windsor e no início pensava-se na possibilidade de se mudarem para lá", continua. "Contudo, o André não aceitou e está inflexível, notando que irá cumprir o contrato de arrendamento na Royal Lodge até ao fim", sublinha.

"O William e a Kate adoram a cottage, mas é demasiado pequena para eles. Há quatro quartos, que dá um para cada membro, mas há outras coisas a serem levadas em conta. Os empregados e outros elementos também estão incluídos", revela uma fonte do Palácio de Kensington.

"[A casa] Também deveria servir de local de trabalho e não há muito espaço para haver um escritório ou receber alguns convidados de cada vez. Estão à procura de uma casa maior, mas já se resignaram ao facto que ficarão presos na cottage, uma vez que não há outras propriedades abertas para eles", completa.

