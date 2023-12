No passado mês de julho, o príncipe George completou 10 anos. Com a chegada desta idade, evidencia o Daily Express, o príncipe William irá começar a seguir uma (já antiga) regra do protocolo real.

Destaca a publicação que o herdeiro ao trono, neste caso William, deve viajar separado dos restantes membros da família.

Esta é uma medida preventiva para o caso de acontecer algum acidente pois, desta forma, a sucessão à coroa não fica em risco.

Aliás, é por causa disto que o rei Carlos III e o príncipe William nunca viajam juntos. O mesmo aconteceu com Carlos III (quando ainda era príncipe) e com a mãe, a falecida rainha Isabel II.