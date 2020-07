O casamento de Will Smith e Jada Pinkett Smith continua a dar muito que falar na imprensa cor-de-rosa e, claro, entre os fãs do casal.

Depois de a mulher do ator ter confessado no programa ‘Red Table Talk’ que teve uma relação com o o rapper August Alsina numa fase em que o casamento com Will Smith enfrentava uma crise, vieram à tona factos que podem provar que esta não foi a única a ter uma relação extraconjugal.

Na opinião de alguns seguidores, aquando da revelação sobre o caso amoroso de Jada, ficou claro que também o ator viveu nessa fase um romance fora do casamento. "Ambos cometemos erros sem medo de perder a nossa família”, foi referido.

Perante tais afirmações, alguns fãs curiosos resolveram fazer uma pequena pesquisa sobre notícias e rumores da época e chegaram à conclusão de que Will Smith pode ter tido um caso com Margot Robbie.

Em novembro de 2013, a revista norte-americana Star divulgou uma série que mostrava os dois atores a divertirem-se dentro de uma cabine de fotos na festa de apresentação de um filme protagonizado por ambos.

Apesar da especulação dos fãs, importa lembrar que na época a atriz utilizou o Twitter para negar o alegado romance com o colega.

