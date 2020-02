Apesar de haver pessoas que não ligam ao Dia dos Namorados, outros fazem questão de assinalar sempre este dia especial, como aconteceu em casa de Will Ferrell.

O ator, de 52 anos, conta que escreve sempre vários cartões à mulher, Viveca Paulin, com quem está casado há quase 20 anos.

Dias antes de assinalar mais um Dia dos Namorado, comemorado esta sexta-feira, 14 de fevereiro, o artista contou no 'The Late Show com Stephen Colbert': "Eu envio flores e escrevo várias notas".

Sobre os cartões, Will revela que faz questão que os mesmo tenham uma pitada de bom humor.

Recorde-se que o casal tem três filhos em comum, Magnus, de 15 anos, Mattias, de 13, e Axel, de 10.

