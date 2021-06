Os últimos dois anos foram uma montanha-russa de emoções para Whitney Port. A estrela de 'The Hills: New Beginnings', de 36 anos, visitou esta semana a irmã, Jade, para a ajudar com o nascimento do filho, Tate. Coincidentemente, esta seria a semana em que Port deveria dar à luz.

A estilista abortou às oito semanas de gravidez, o segundo aborto espontâneo nos últimos dois anos.

Após o nascimento do sobrinho, Whitney decidiu partilhar um desabafo nas stories da sua página de Instagram sobre esta fase da sua vida.

"Pensar que eu também iria dar à luz um recém-nascido esta semana", escreveu numa fotografia onde aparece a embalar o sobrinho. "É triste pensar nisso, mas queria dizer isto só para tirar da minha cabeça e mandar um abraço virtual a todos os que estão a lidar com algum tipo de problema de fertilidade", acrescentou.

Whitney Port© Instagram

Como recorda a People, Port abortou pela primeira vez em julho de 2019. A figura pública e o marido, Tim Rosenman, estavam ansiosos para dar um irmão ou uma irmão ao filho mais velho, o pequeno Sonny Sanford, que irá fazer quatro anos no próximo mês.

