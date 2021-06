Whindersson Nunes e Maria Lina vivem um momento muito difícil da sua vida. O filho do casal, João Miguel, morreu, depois de um nascimento prematuro às 22 semanas.

Depois da trágica notícia ter sido confirmada, eis que o comediante brasileiro pronunciou-se sobre o assunto nas redes sociais, mostrando aos seguidores uma música que escreveu para o filho.

"Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não para casa, mas para melhor casa, ao lado do melhor", começou por dizer.

"Desculpa as pessoas falarem de você, tão pequeno, sem nem poder se defender. Eu realmente tento entender. (...) E eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, meu coração parece que vai sumir para dentro e engolir meu peito", confessa.

"Que Deus me tire desse lugar escuro, te amo filho, saudade de você. Sinta o amor do seu pai e da sua mãe de onde você estiver! Deus conforte o coração da minha princesa, a mais forte do mundo. Te amamos eternamente", concluiu.

