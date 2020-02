Wesley Safadão tinha surpreendido os fãs recentemente ao surgir com o cabelo loiro platinado. Insatisfeito com a mudança, voltou a submeter-se a outra transformação e surgiu agora com cabelo cor de rosa.

"E vamos de mais mudança. Carnaval vale tudo", afirmou na legenda do vídeo em que exibe o novo look.

Nas imagens, o artista surge divertido a dançar ao som do tema 'Baila Conmigo'. Não há dúvidas que foi contagiado pelo espírito carnavalesco!

Veja abaixo.

Leia Também: Sharon Osbourne surpreende com radical mudança de visual