Morreu esta quinta-feira, dia 6, Glyn Geoffrey Ellis, popularmente conhecido como Wayne Fontana. O músico, membro dos The Mindbenders, perdeu a vida aos 74 anos no Stepping Hill Hospital, em Inglaterra, confirmou uma representante da família.

Segundo o jornal Mirror, a companheira de longa data estava ao seu lado e a família apela por privacidade neste momento difícil.

Wayne deu os primeiros passos no mundo da música com o grupo Wayne Fontana and the Jets e mais tarde celebrizou a sua arte com The Mindbenders. A canção 'The Game of Love' foi o seu maior êxito.

Leia Também: Morreu Daisy Coleman, protagonista de 'Audrie & Daisy'. Tinha 23 anos