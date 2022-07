Wanda Stuart foi a maior apoiante da filha durante a participação desta no programa 'Ídolos', na SIC. Tendo este domingo, 3 de julho, o programa chegado à final, Eva Stuart acabou por ficar em 2.º lugar, conquista à qual a artista já reagiu nas redes sociais.

"De cabeça erguida, que é como todas as divas devem sair do palco", começa por dizer, dando parabéns ao Eduardo, vencedor do formato.

"Da minha filha, só posso dizer que me enche de ORGULHO, pela menina que é, pela ARTISTA que se tornou e pelo percurso que construiu neste concurso… ÉS A MAIOR! FOSTE A MELHOR… E isto foi só o princípio… Outras coisas, ainda melhores, estão guardadas para ti, EVA STUART! MEU ÍDOLO! AMO-TE", completou.

Leia Também: Eduardo Gonçalves é o grande vencedor do programa 'Ídolos'