O programa 'Júlia', da SIC, começa a semana com uma entrevista especial. Depois das várias críticas que chegaram com a sua participação no 'Ídolos', a jovem Eva foi entrevistada pela mãe, Wanda Stuart.

Na página de Instagram de Júlia Pinheiro foi destacado um vídeo promocional deste momento único, que vai para o ar esta segunda-feira, 25 de julho.

"Amanhã, mãe e filha, sentam-se frente a frente", pode ler-se na legenda do vídeo que foi partilhado na rede social na noite de domingo.

