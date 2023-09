Este sábado, dia 23 de setembro, foi um dia marcante para Wanda Stuart. Se a mão fosse viva, completaria 100 anos. Mas não é a única data de destaque.

O pai da filha da cantora também completou mais um ano de vida e ambos foram destacados numa publicação que fez no Instagram.

"Hoje [23 de setembro] é um dia muito especial… A minha querida mãe faria hoje 100 anos se fosse viva (os seus ensinamentos continuam vivos no meu coração)… e é também o aniversário do pai da minha filha. Parabéns aos dois e obrigada por tudo", escreveu junto de uma imagem da falecida mãe e outra do pai da filha Eva.