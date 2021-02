Tiago Bandeira deixou os seus seguidores do Instagram rendidos ao seu talento ao partilhar esta terça-feira na sua conta oficial um vídeo onde revela o seu talento para a música.

Nas imagens, o filho de Rui Bandeira surge a tocar piano e ao mesmo tempo a cantar o tema 'I can't make you love me'.

Nos comentários da publicação, foram muitos seguidores a realçar o seu talento.

"Voz lindíssima", "incrível", "talento", "tens uma voz incrível", são algumas das mensagens que mais se repetem.

Orgulhosa, também a irmã de Tiago, Bárbara Bandeira, partilhou na sua página de Instagram as imagens do irmão.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tiago Bandeira (@tiagobbandeira)

Veja a galeria para ver as mais recentes fotografias de Tiago Bandeira.

Leia Também: Bárbara Bandeira soma e segue. Cantora tem uma casa nova