Manuel Luís Goucha será um dos profissionais que acompanhará de perto o casamento da infanta Maria Francisca e do advogado Duarte de Sousa Araújo Martins, que se realiza esta tarde, 7 de outubro, na Basílica do Palácio de Mafra, pelas 15h.

A propósito do evento, o comunicador esteve a responder a várias questões sobre o mesmo num vídeo que partilhou na sua página de Instagram.

"É um casamento com fausto, com grande aparato, portanto vamos poder esperar uma grande festa e tenho a certeza que de muito bom gosto", notou, quando questionado sobre o que se pode esperar do enlace.

Perguntou-se ainda o que mais entusiasma o apresentador neste tipo de ocasiões. "É sempre a pesquisa, é o obrigar-me a ir pesquisar, a ir recolher muitos elementos, claro que há elementos que nos são dados pela própria organização", nota.

"Devo dizer que de todos os eventos há aqui um conjunto de elementos muito precisos em relação ao próprio cerimonial do casamento, já me foram transmitidos, parabéns à organização, mas depois eu quero saber mais, quero saber muito da história do Palácio Nacional de Mafra, portanto, muito antes de me chegar a informação eu já estou a trabalhar na informação há mais de um mês", sublinha.

Quanto ao fato que irá usar hoje, Goucha diz que se inspirou no próprio tema: "Já está pensado há algum tempo, desde que soube que iria fazer parte desta emissão de festa. Vou usar roupa em azul e branco porque são as cores da monarquia".

Leia Também: AO MINUTO: É hoje! Infanta Maria Francisca e Duarte vão subir ao altar