Este sábado, 7 de outubro, acontece na Basílica do Convento de Mafra o casamento da infanta Maria Francisca, duquesa de Coimbra, e do advogado Duarte de Sousa Araújo Martins.

A cerimónia está marcada para as 15h e contará com a presença de 1.200 convidados. Haverá ainda uma Festa Popular organizada pela Real Associação de Lisboa, no Terreiro, à qual espera-se que os noivos se juntem para cortar uma fatia de um dos bolos de casamento.

Importa recordar que a infanta, única filha do duque de Bragança e de Isabel de Herédia, herdeiro pretendente da coroa portuguesa, ficou noiva de Duarte em dezembro do ano passado. O pedido de casamento foi feito em Timor.