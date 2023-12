Se for uma das pessoas que segue Jessica Athayde no Instagram então deve ter reparado que a atriz tem surgido com um penso no nariz. A artista destacou o assunto através de uma publicação na rede social na qual revela o que aconteceu.

"Obrigada pelas centenas de mensagens a indicar a melhor pomada", começa por escrever, agradecendo a ajuda dos admiradores.

"Agora vou continuar a dizer que fiz uma plástica ao nariz cada vez que alguém me pergunta o que aconteceu. Mais fácil do que explicar que fui atacada pelo carregador do carro", diz, por fim, em tom de brincadeira.

