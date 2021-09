Foi no início do ano que Jorge Gabriel revelou que o pai, Albano Fialho, morreu vítima da Covid-19. Meses após a sua partida, as saudades apertaram depois de o apresentador ter-se deslocado até ao Alentejo.

"Volto do Alentejo sem ouvir a voz que mais queria. Hoje era certo como o destino que me ligava para rasgar de elogios o seu distrito, a sua terra, Moura, e o vinho", começou por escrever o apresentador da RTP na sua página de Instagram.

"Hoje precisava ouvir o seu famoso 'Ouve cá uma coisa, há lá lugar mais bonito que o Alentejo?'. Sinto a tua presença todos os dias mas 'porra' fazes-me falta sr. Albano, meu pai", rematou.

