Odisseas Vlachodimos renovou a relação com a companheira Elena e os dois passam a ter, a partir de agora, uma 'união vitalícia'. O guarda-redes do Benfica casou-se com a 'cara-metade' e fê-lo poucas horas depois de um jogo.

Vlachodimos foi titular na partida da Grécia frente à França, na passada segunda-feira, e logo depois viajou para o seu país para celebrar o matrimónio.

Nas stories do Instagram, o atleta foi identificado em várias partilhas feitas pelos convidados nesta rede social.

O croata Petar Musa, que também atua no Benfica, foi uma das pessoas que marcou presença neste dia especial.

