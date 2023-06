Rui Miguel Nabeiro casou-se no passado sábado, dia 17 de junho, com a empresária Clara Melícias. As imagens da cerimónia, que poderá ver na galeria, foram partilhadas pelo CEO da Delta Cafés nas redes sociais.

Nelas é possível ver que o casal optou por visuais brancos e que tudo aconteceu na praia, mais precisamente em Troia.

Algumas caras conhecidas também marcaram presença, tais como Rita Andrade, o chef Chakall, Isabel Figueira e Luís Santos.

Vale lembrar que Rui Miguel Nabeiro trocou as alianças poucos meses após a morte do avô, Rui Nabeiro, que partiu a 19 de março.

