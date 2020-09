A apresentadora do E! News, Giuliana Rancic, revelou que ficou fora da passadeira vermelha dos Emmys 2020 porque testou positivo para a Covid-19.

Num vídeo gravado e que foi transmitido no decorrer da noite de entrega dos prémios Emmy, a celebridade explicou que ficou fora da gala após ter sido infetada com Covid-19.

Por causa do evento, as pessoas envolvidas no mesmo tiveram de fazer o teste à Covid-19 e foi aí que Giuliana descobriu que estava infetada com o novo coronavírus.

No vídeo, a figura pública mostra-se grata por ter feito o teste, uma vez que se não o tivesse feito "poderia ter exposto outras pessoas".

Giuliana Rancic garantiu que está bem e contou ainda que o marido, Bill Rancic, e o filho, Duke, de oito anos, também testaram positivo.

"Estamos todos bem e a cuidar uns dos outros. [...] Por favor, proteja-se e proteja os que estão à sua volta. Cuide-se bem e encontramo-nos na próxima passadeira vermelha", rematou.

Por sua vez, a atriz e apresentadora Vivica A. Fox também não conseguiu marcar presença no evento pelos mesmos motivo, como relata o Page Six.

"Infelizmente, testei positivo para o novo coronavírus. Portanto, com muita cautela, estou isolada em casa", explicou pouco antes da gala começar. "É mais importante do que nunca seguir todas as regras e medidas de segurança para proteger-nos a nós e aos outros", destacou.

