North West, filha mais velha de Kanye West e de Kim Kardashian, prefere uma vida simples, longe dos luxos a que se acostumou.

Quem o revelou foi a própria Kim num dos episódios do reality show 'The Kadashians'.

"Ela diz que o pai é o melhor", disse durante uma conversa com a irmã, Kourtney Kardashian.

"Ele tem tudo resolvido. Não tem amas, não tem um chef, não tem seguranças. Vive num apartamento", esclarece a empresária.

"Eles fazem a própria comida. É incrível conseguires faze ramen", acrescentou ainda Kim, de forma sarcástica.

Ao ouvir esta descrição, Kourtney falou igualmente do seu exemplo, neste caso, do pai dos três dos filhos - Scott Disick. "Ele faz o mesmo que o Scott. 'A casa do pai é a melhor, a tua não presta. Não é enorme, mas a energia é melhor'. Acho que cai tudo em cima da pessoa mais presente", completa.

Recorde-se quem em comum, Kim e Kanye têm quatro filhos: North, de 10 anos, Saint, de sete, Chicago, de cinco, e Psalm, de quatro.

Leia Também: Quem sai aos seus... Filha de Kim Kardashian arrasadora no Halloween