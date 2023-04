É caso para dizer: o amor anda no ar! Esta quinta-feira, 13 de abril, Helena Coelho, antiga apresentadora de televisão e criadora digital, partilhou um romântico retrato com o músico Legendary Tigerman.

Na legenda da publicação no Instagram, Helena apenas deixou um emoji de coração a preto, dando conta assim do romance com o artista.

Por seu turno, nas stories da mesma rede social, o músico partilhou uma fotografia com Helena deixando a seguinte mensagem: "My date for life" ("a minha companheira para a vida, numa tradução livre).



© Instagram - Helena Coelho

