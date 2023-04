Hoje celebra-se o Dia da Liberdade, data que não foi esquecida por várias figuras públicas. Nas respetivas páginas de Instagram, personalidades bem conhecidas do público assinalaram o 25 de abril, conforme poderá ver pelas publicações que se seguem.

Noémia Costa escreveu: "25 de Abril de 1974! Tinha 9 anos e acordei com o meu pai a chorar e a dizer 'Somos Livres!'. Tudo isto ao som da 'Grândola Vila Morena' do nosso Enorme Poeta Zeca Afonso.

Foi muita coisa junta, os meus pais faziam anos de casados, a rádio mandava ficar toda a gente em casa, presos políticos foram libertados, cravos simbolizavam a flor da liberdade, caía a ditadura!

Juro que até ao fim dos meus dias gritarei 25 DE ABRIL SEMPRE! FASCISMO NUNCA MAIS! VIVA A LIBERDADE! Até mesmo aqui do outro lado do Oceano! O MEU PAÍS É PORTUGAL. VIVA A LIBERDADE".

A atriz Iolanda Laranjeiro referiu: "A mais bonita das noites. A mais bonita das sensações. Liberdade. Para todos nós".

Joana Figueira, também atriz, notou: "Vou dormir um pouco para amanhã voltar à rua. É dia de descer a avenida que tem como nome uma das minhas palavras favoritas. Liberdade. 25 de Abril Sempre! Fascismo nunca mais".

Iva Domingues optou por partilhar um poema de Sophia de Mello Breyner.

Pedro Ribeiro, radialista da Comercial, afirmou: "Liberdade e Democracia, sempre".

Já Jorge Corrula refletiu da seguinte forma: "Porque sem memória não temos voz, não temos presente nem futuro!

Antes de 1974:

Não podíamos dizer mal do Governo, nem ter opinião diferente, tudo passava pelo rigoroso 'lápis azul' da censura e era comum livros, músicas, desenhos e notícias serem apreendidos. Não havia direito ao voto livre, as mulheres só podiam votar se tivessem o ensino secundário. Para saírem do país todas as mulheres casadas precisavam de uma autorização do marido. (aqui até concordo Paulo Lobo Antunes [emoji a sorrir]). Não era permitido reunir pessoas, para falar ou discutir ideias, muito menos associações.

Sempre Abril Sempre".

"Viva a liberdade!", notou igualmente João Baião.

Na mesma perspetiva, a atriz Luísa Ortigoso escreveu: "Sempre! Viva a Liberdade, essa linda!"

Isabel Figueira partilhou as seguintes imagens:

"Liberdade sempre!", escreveu Sílvia Rizzo.

