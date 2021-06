Este domingo, dia 13 de junho, faz um mês desde que Maria João Abreu morreu na sequência de um aneurisma. Não esquecendo a data, João Soares, marido da atriz, fez uma publicação na sua conta de Instagram a propósito do assunto.

"Faz hoje um mês. Um mês sem ti. Um mês de vazio. Um mês de luto. E um mês de luta! De luta para encontrar sentido nesta vida longe de ti. Para encontrar uma explicação que conforte. Que acalme. Que traga paz. Pelo menos, alguma. Mas ainda não… ainda não encontrei… nada", começa por confessar.

"Hoje, um mês depois da tua partida, é o dia do 'teu' santo. Dia de Santo António. Daquele a quem pediste o amor. A quem pediste o amor, sem saber que viria a ser eu. Daquele a quem te me entregou… Daquele que nos uniu… E me soprou com a maior das sortes: partilhar a vida contigo. Da forma intensa que ambos gostamos. A única que conhecemos e sabemos. E que sorte tive! Que sorte EU tive!", continua.

"Quase 13 anos juntos… para agora nos apartarem, tão abrupta e violentamente. E valeu a pena?… Sim! Óbvio que sim. Todos os micro-segundos… mas todos mesmo! As coisas boas, eram boas. Claro. Mas até as coisas más, eram boas também. Porque havia amor. Havia sempre amor. Um Amor que saía delas mais forte. Rejuvenescido. Incondicional. Intemporal. Eterno", lembra.

"Minha João. Meu amor. A saudade aumenta. A dor aumenta. E o amor permanece. A crescer. Ainda a crescer. Sempre. Como sempre. Para sempre. 13 de Maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. 13 de Junho, dia de Santo António. 13 anos juntos", termina.

Leia Também: Júlia Pinheiro sobre Maria João Abreu: "Uma perda muito difícil de gerir"

Leia Também: "Não me dêem os parabéns. Não me façam festa", pede João Soares