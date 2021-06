João Soares recorreu mais uma vez às redes sociais para partilhar um desabafo, desta vez envolvido num pedido. O viúvo de Maria João Abreu completa 47 anos esta quinta-feira, 10 de junho, mas não quer festejar a data sem a sua amada.

"Hoje, deveria ser um dia diferente dos outros. Um dia especial, talvez… um marco na vida, mais um, tal como todos os anos acontece… Até talvez, um ponto de viragem. Para novos projectos. Novos objectivos. Qualquer coisa diferente… Mas não… não é. Este ano, não é…", começou por escrever.

"Não me dêem os parabéns. Não me façam festas. Não me desejem felicidades. Não hoje. Não este ano. É demasiado duro receber tudo isso, sem a minha João ao meu lado", pediu de seguida, confessando que neste momento de dor "não tem felicidade nem energia para isso".

"Nem tão pouco, vontade. Agora não consigo. Estou vivo, sim, é verdade… mas pela metade. Ou talvez menos do que isso. Falta-me muito. Muito mesmo. Falta-me o beijo. Falta-me o abraço e o carinho. Falta-me a pele, o toque e o cheiro. Falta-me a João. A minha João", rematou.

