João Soares, viúvo de Maria João Abreu, recorreu à sua página de Instagram para assinalar publicamente o aniversário de José Raposo, que completou 61 anos no sábado, dia 3 de fevereiro.

Junto de uma fotografia de ambos, que publicou na rede social no domingo, um dia depois da festa, o músico escreveu: "O Zé, ontem, fez anos. Liguei-lhe. Não atendeu. Como todos os seus amigos sabem, é normal e espectável. Mas amo-o como a um irmão. E ele sabe-o. É isso que importa! E desejo-lhe tudo de bom! Muitos parabéns".

De recordar que José Raposo esteve durante vários anos casado com a falecida atriz Maria João Abreu, com quem tem em comum os filhos Miguel e Ricardo. Atualmente casado com Sara Barradas, o ator é ainda pai de Lua.

Leia Também: Sara Barradas para José Raposo: "Conheci-te há 14 anos e apaixonei-me"