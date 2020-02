Ainda em choque com o trágico acidente de helicóptero que matou o marido, Kobe Bryant, a filha, e outros sete tripulantes, Vanessa Bryant surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma homenagem que fez à sua menina.

Na rede social, a viúva de Kobe publicou uma fotografia da pequena Gianna, de 13 anos, a usar uma camisola com o número 24, o mesmo número do pai na equipa Los Angeles Lakers, e a segurar numa bola de basquetebol. Uma imagem que chegou acompanhada de uma mensagem emotiva.

"Ver a minha pequena menina a sorrir e feliz novamente com uma bola de basquetebol debaixo do braço, embrulhada em amor, aqueceu o meu coração", escreveu, aproveitando o momento para agradecer à autora da ilustração, Reina Koyano.

