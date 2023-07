Helena Almeida esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta segunda-feira, 3 de julho. A viúva de António Cordeiro lembrou os últimos anos de vida do ator, que lutou durante quatro anos contra uma doença degenerativa muito rara.

"Ele tinha muito medo da morte", afirmou Helena, notando que no início do relacionamento o artista acordava a meio da noite, em pânico, a "dizer que não queria morrer".

Contudo, após receber o diagnóstico, "nunca mais falou da morte".

A convidada lamenta não ter conseguido fazer mais pelo companheiro, que perdeu a vida em 2021. O processo de luto, por seu turno, também foi complicado.

"Não queria estar com ninguém, não queria ver ninguém, estava muito revoltada, acho que me alimentava da raiva", diz Helena, contando que foi aconselhada por uma médica a ter uma "consulta do luto" e, desta forma, a receber apoio psiquiátrico.

Leia Também: Filho homenageia Luís Aleluia com tatuagem: "Pai"