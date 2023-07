João Aleluia, filho do falecido ator Luís Aleluia, prestou uma homenagem ao pai que não passou despercebida. Nas stories da sua página de Instagram, o jovem mostrou uma tatuagem que fez em tributo ao artista.

Trata-se do nome do ator, acompanhado da sua data de nascimento, bem como de figuras representativas do Teatro.

"Pai", escreveu ainda na partilha.

Recorde-se que o eterno 'Tonecas' morreu no passado dia 23 de junho. Tinha 63 anos.



© Instagram - João Aleluia

Leia Também: Filho de Luís Aleluia triste por não ver pedido cumprido no velório

__

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535