O Mirror Group Newspapers, proprietário dos jornais 'Daily Mirror', 'Sunday Mirror' e 'Sunday People', foi processado pelo príncipe Harry, um processo que foi iniciado no passado mês de junho. Em causa está um suposto acesso ilegal a escutas telefónicas.

O processo não visa apenas o príncipe, mas sim dezenas de personalidades conhecidas.

No caso do filho mais novo de Carlos III, o duque de Sussex acusou o grupo de comunicação de ter obtido informações sobre ele de forma ilegal entre 1996 e 2011, e que foi posteriormente publicada.

E não se ficou por ai: paralelamente a esta ação, moveu mais duas, uma contra o grupo de comunicação News Group Newspapers, de Rupert Murdoch, e outra contra a editora do 'Daily Mail' e do 'The Mail on Sunday'.

O Supremo Tribunal de Londres emitiu um veredicto condenando os jornais do Mirror Group. O príncipe Harry vai receber uma indemnização de 140.600 libras, quase 163 mil euros, da editora.

