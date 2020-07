Depois de tanto insistir, Vítor Norte conseguiu levar José Raposo a estrear-se no karting. Um momento único que o marido de Sara Barradas fez questão de partilhar com os fãs, através do Instagram.

"Há que tempos que o meu amigo Vítor Norte me andava a 'azucrinar' a cabeça para me estrear no karting, onde ele é um expert", começou por escrever na legenda da fotografia que publicou, esta sexta-feira, na rede social, contando que o momento aconteceu logo após as gravações da série da SIC.

"Hoje [3 de julho], depois das gravações do 'Golpe de Sorte', fomos até ao Kartódromo de Odivelas, e... baptismo efectuado! E é que é mesmo uma adrenalina do quilhé!!!! Experimentem", rematou.

