Vítor Baía também continuam em casa, em isolamento social voluntário, junto da família - a companheira Andreia Santos e o filho que têm em comum, o pequeno Rodrigo, de um ano.

Mesmo sem sair de casa, o ex-futebolista não deixa de lado o exercício físico, como o próprio mostrou aos que o seguem no Instagram.

Com um vídeo onde aparece a fazer flexões com o filho mais novo em cima de si, foi desta forma que o antigo guarda-redes do FC Porto surpreendeu os internautas. "Nada é uma desculpa", diz Baía antes de terminar o vídeo. Veja na galeria.

Recorde-se que Vítor Baía é ainda pai de Diogo, Beatriz, e Afonso.

