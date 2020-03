A família de Vítor Baía festejou no último domingo, dia 8 de março, o aniversário do seu pai, data que o antigo guarda-redes do FC Porto fez questão de assinalar nas redes sociais.

Na página que tem no Instagram, Vítor Baía publicou algumas fotografias deste momento especial.

"Meu pai! Meu ídolo! Meu herói! Feliz aniversário", escreveu na legenda das imagens, referindo que o progenitor completou 81 anos.