O visual futurista do filme 'Pobres criaturas', que inclui elétricos voadores em Lisboa, teve inspiração num ilustrador francês do século XIX, disse a vencedora do Óscar de Melhor Design de Produção, Shona Heath, nos bastidores da cerimónia.

' "O tipo de elemento futurista que queríamos atingir era chegar a uma era que as pessoas não conseguissem bem identificar", explicou a vencedora na sala de entrevistas, em resposta à agência Lusa. "Olhámos para um ilustrador francês, Albert Robida, que fez ilustrações do futuro em 1890", revelou. Essa projeção do que seria o futuro inspirou elementos como os elétricos voadores em Lisboa. "É um futuro fantástico e aproveitámos esse tipo de força vital, o que nos deu permissão para fazer o que queríamos", salientou Heath, que partilhou o Óscar com James Price e Zsuzsa Mihalek. A construção e conceção dos cenários utilizados para representar Lisboa foi a mais demorada do filme, tendo levado mais de cinco meses. "Tivemos de olhar através dos olhos da Bella para fazer este mundo, por isso o ponto de partida foi o argumento fantástico que o Tony McNamara escreveu", referiu Heath. O realizador Yorgos Lanthimos encorajou-os a seguirem "as sugestões mais loucas" que fizeram, e o resultado final foi a vitória na 96.ª edição dos prémios da Academia. A vitória na categoria de Direção de Arte foi uma de quatro numa noite boa para "Pobres Criaturas", que tinha chegado à cerimónia com onze nomeações. O filme, que além de Lisboa inclui um fado de Carminho, também venceu Melhor Guarda-Roupa (Holly Waddington), Melhor Caracterização (Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston) e Melhor Atriz (Emma Stone). Leia Também: Emma Stone rasgou vestido em noite emotiva de vitória nos Óscares