Katia Aveiro esteve a responder a algumas curiosidades dos seguidores da sua página de Instagram e, entre as questões, houve quem perguntasse: "Já tiveste alguém próximo que tenha passado por violência psicológica?"

Uma tema que, segundo Katia, foi muito referido nas questões que lhe foram colocadas, e por isso quis responder.

"Entre as mil perguntas que fizeste sobre este tema... respondo só a esta então... Conheceste-me hoje, só pode! Compra o livro Mãe Coragem ou faz uma pesquisa simples no Google e escreve infância, casamento e como foi a vida de Dolores Aveiro e seus filhos. Porque não me apetece reviver o passado e sim olhar o futuro e guardar as coisas boas e o amor... Pois só o amor pode salvar o mundo", disse a irmã de Cristiano Ronaldo.

© Instagram

