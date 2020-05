O diretor de programas do canal mostrou-se orgulhoso com as audiências que o canal tem vindo a registar.

"A SIC lidera há 100 dias consecutivos e bate recorde com 20 anos", é desta forma que Daniel Oliveira começa por atualizar os fãs relativamente aos bons resultados que se têm vindo a verificar na estação de televisão. "A SIC entra em maio a conquistar mais um feito. Venceu 122 dos 125 dias de 2020 e já leva 100 dias de vitórias consecutivas. A última vez que uma estação de televisão em Portugal conseguiu um tão longo período ininterrupto de dias consecutivos de liderança foi a própria SIC há 20 anos", nota, visivelmente orgulhoso. "Dá-se uma incrível coincidência de datas, uma vez que tal feito remonta a 5 de maio de 2000, exactos 20 anos sobre o dia de hoje", completa. Leia Também: 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' volta a vencer 'Big Brother 2020'