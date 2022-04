Vin Diesel usou as suas redes sociais para nas últimas horas dar as boas-vindas ao mais recente elemento a fazer parte do leque de atores escolhidos para o elenco de 'Velocidade Furiosa 10'. Brie Larson fará parte da trama e foi recebida pelo colega com uma simpática mensagem.

"Pois, pois, pois... veem este anjo por cima do meu ombro a fazer-me rir e dizem para vocês: 'É a Capitão Marvel'", começa por brincar Vin Diesel na legenda de uma foto, carregada de "amor e risos", onde ri às gargalhadas ao lado de Brie Larson.

"Porém, o que vocês não veem é a personagem que será apresentada em 'Velocidade Furiosa 10'", realça, aguaçado a curiosidade dos admiradores.

O ator, que dá vida a Dominic Toretto, promete que a personagem de interpretada por Brie Larson "será intemporal e incrível na nossa mitologia".

"Além da sua beleza, da sua inteligência... o seu Óscar, ahah, ​​é esta alma profunda que acrescentará algo que que podem não estar à espera, mas ansiavam. Bem-vinda à FAMÍLIA, Brie", termina.

Brie Larson, atualmente com 32 anos, venceu o Óscar de Melhor Atriz pelo seu desempenho no filme 'The Eyes of Tammy Faye'.

Além da atriz, entre o novos rostos de 'Velocidade Furiosa' estão Jason Momoa e a portuguesa Daniela Melchior. As filmagens arrancam já esta primavera, estando a estreia marcada para maio de 2023.

