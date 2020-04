Em casa, em isolamento social, Liliana Filipa tem aproveitado estes últimos dias para estar apenas com os filhos e o companheiro, Daniel Gregório.

Nas redes sociais, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' tem partilhado alguns dos momentos destes dias em quarentena e os mais novos da casa são muitas vezes o grande destaque.

Ainda este domingo, a mãe 'babada' decidiu 'presentear' de novo os fãs com novas imagens do filho mais novo, o pequeno Santi, que nasceu em dezembro do ano passado. "A namorar com o meu príncipe", escreveu na legenda de dois vídeos que destacam as gargalhadas do bebé.

Mas não ficou por aqui. Nas stories foi a filha mais velha, a pequena Ariel, de um ano, a roubar as atenções.

