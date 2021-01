Tal como prometido, Teresa Guilherme conduziu esta quarta-feira uma emissão especial de 'Big Brother - Duplo Impacto' que tinha como objetivo mostrar em direto na TVI entrada no jogo de duas novas concorrentes: Bernardina Brito e Sofia Sousa.

A entrada de Sofia foi recebida com agrado mas sem grande surpresa, já que os concorrentes já sabiam que a ex-nora de Teresa estava no bunker e pronta a entrar no jogo a qualquer momento.

O mesmo não aconteceu com Bernardina, que entrou pela porta do confessionário e deixou os restantes participantes de boca aberta... mas muito felizes.

As duas concorrentes entraram no jogo levando consigo alguns presentes indesejados. Tratou-se na verdade de um jogo onde ambas tiveram de atribuir simpáticas flores ou cactos a cada um dos colegas de casa.

Veja aqui algumas das escolhas de Bernardina e aqui as de Sofia Sousa.