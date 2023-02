O cantor brasileiro Wesley Safadão foi atingido com um telemóvel no rosto durante um espetáculo num camarote no Carnaval de Olinda, em Pernambuco.

O incidente, que ficou registado em vídeo e está agora a correr as redes sociais, aconteceu na segunda-feira, 20 de fevereiro.

Apesar de não ter conseguido desviar-se do aparelho, o músico ainda sorriu momentos após ser atingido.

Eis abaixo as imagens:

