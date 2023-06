Ao longo do seu reinado, que durou 70 anos, a rainha Isabel manteve uma imagem particularmente séria e institucional, conforme exigia a sua posição de soberana. Por isso, quando surgem imagens que mostram sua majestade mais descontraída e sorridente, as mesmas não passam despercebidas.

Este é o caso do vídeo que aqui destacamos.

Conforme é referido na legenda da gravação, este mostra Isabel II visivelmente entusiasmada no dia em que recebeu o presidente do Gana no Palácio de Buckingham em 2007.

Ora veja:

